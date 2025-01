LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: Paris e Casse studiano le linee di una pista favorevole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Prende il via, quindi, l’ultimo appuntamento prima dei Campionati Mondiali di Saalbach che scatteranno nel corso della prossima settimana e monopolizzeranno tutta l’attenzione del Circo Bianco.

Sulla pista denominata Kandahar l’allenamento prenderà il via alle ore 11.30 e darà moto agli specialisti della velocità di prendere confidenza con le linee del tracciato e la consistenza della neve. Nello scorso weekend in questa località della Baviera hanno gareggiato le donne e le alte temperature hanno reso tutto più complicato.

Cosa dovremo aspettarci da questo fine settimana? La sensazione è che molti cercheranno di non correre rischi eccessivi in vista dei Mondiali di Saalbach, per cui i protagonisti del Circo Bianco interessati alla classifica generale ed a quella di specialità potrebbero avere vita più comoda. Come sempre sarà Marco Odermatt il grande favorito, ma i rivali non mancheranno, incominciando anche da Dominik Paris e Mattia Casse che cercheranno di affinare la condizione.

La prima prova della discesa di Garmisch prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco sulla Kandahar. Buon divertimento!