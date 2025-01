Sport in tv oggi (venerdì 17 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 17 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport invernali in primo piano con il Circo Bianco che si dividerà tra Wengen (Svizzera) e Cortin d’Ampezzo per uomini e donne. Gare del massimo circuito internazionale anche nello sci di fondo, biathlon, salto con gli sci, senza dimenticare l’inizio degli Europei di short track a Dresda, parlando di sport del ghiaccio.

Allargando gli orizzonti prosegue il cammino degli Australian Open di tennis, sempre più nel vivo, con la prima settimana che sta per finire. In casa Italia fari puntati su doppi formati da Bolelli/Vavassori e da Errani/Paolini. Da seguire poi l’Eurolega di basket con la partita della Virtus Bologna e il campionato di calcio italiano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 17 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 17 gennaio

01.10 Tennis, Australian Open 2025: secondo turno doppio maschile – Diretta streaming su Eurosport1 e 2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Bolelli/Vavassori vs Darderi/Hidalgo 1° match e inizio programma alle 01.10 italiane)

01.10 Tennis, Australian Open 2025: primo turno doppio femminile – Diretta streaming su Eurosport1 e 2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Errani/Paolini vs Hon/Saville 3° match e inizio programma alle 01.10 italiane)

01.15 Tennis, Australian Open 2025: terzo turno singolare femminile – Diretta streaming su Eurosport1 e 2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

03.15 Tennis, Australian Open 2025: terzo turno singolare maschile – Diretta streaming su Eurosport1 e 2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

06.00 Rally, Dakar 2025: ultima tappa – Sintesi dalle 21.00 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

08.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Sapporo (Giappone): qualificazioni HS134 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Bob, Coppa Europa a Lillehammer (Finlandia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.25 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazione halfpipe femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Short track, Europei a Dresda (Germania): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Universiadi Invernali a Torino: quinta giornata – Diretta streaming su Discovery+.

10.00 Sci alpino, Coppa Europa: superG femminile a Zauchensee (Austria) – Diretta streaming Youtube FIS.

10.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Reiteralm (Austria): skicross maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

10.54 Freestyle, Coppa del Mondo a Reiteralm (Austria): skicross femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

11.00 Sci alpino, Coppa Europa a Pass Turn (Austria): discesa maschile – Diretta streaming Youtube FIS.

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo: seconda prova cronometrata discesa femminile – Diretta streaming su Discovery+.

11.00 Biathlon, IBU Cup a Brezno-Osrblie (Slovacchia): 10 km Sprint maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Slittino, Coppa del Mondo/Europei (Nations Cup) a Winterberg (Germania) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.05 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazione halfpipe maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera): superG maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Schonach (Germania): Provisional Round maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.15 Freestyle, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): slopestyle uomini/donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su Discovery+.

13.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Les Rousses: 10 km a tecnica libera maschile – Diretta streaming su RaiPlay Sport 2 e su Discovery+.

14.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazione Halfpipe maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo a Ruhpolding (Germania): staffetta maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Schonach (Germania): Provisional Round maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Biathlon, IBU Cup a Brezno-Osrblie (Slovacchia): 7.5 km Sprint femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

15.30 Salto con gli sci, Continental Cup a Bischofshofen (Austria): HS142 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

15.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Les Rousses (Francia): 10 km a tecnica libera femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Pallamano, Mondiali 2025: Bahrain vs Egitto – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Pallamano, Mondiali 2025: Olanda vs Macedonia del Nord – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Pallamano, Mondiali 2025: Portogallo vs Brasile – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Pallamano, Mondiali 2025: Cechia vs Polonia – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Zakopane (Polonia): qualificazioni HS140 maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.15 Golf, The Americans Express: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Monaco – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Pallamano, Mondiali 2025: Croazia vs Argentina – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Pallamano, Mondiali 2025: Guinea vs Ungheria – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Pallamano, Mondiali 2025: Svizzera vs Germania – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Pallamano, Mondiali 2025: USA vs Norvegia – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria vs Cesena – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Eintracht Francoforte vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Pineto vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Lecco vs Novara – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Giugliano vs Audace Cerignola – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia vs Panathinaikos – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Roma vs Genoa – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Barcellona vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Espanyol vs Valladolid – Diretta streaming su DAZN.

