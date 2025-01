LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2025 in DIRETTA: Casse sfida la corazzata svizzera

Inizia ufficialmente uno dei fine settimana che vede protagonista una classica della Coppa del Mondo: il Lauberhorn. Il grande favorito sarà il padrone di casa Marco Odermatt. Il fuoriclasse elvetico sulla pista di casa ha centrato in discesa due successi, tutti e due conquistati due anni fa, e due secondi posti, mentre in superG ha una vittoria nel 2022, un secondo ed un terzo posto.

SuperG però che si preannuncia essere piuttosto equilibrato. In Val Gardena si è imposto Mattia Casse, mentre a Bormio si è imposta la rivelazione Fredrik Moeller. I rivali per Marco Odermatt non mancheranno, quindi, aggiungendo i soliti Vincent Kriechmayr o Dominik Paris che su questa pista non si è mai trovato troppo a genio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del superG di Wengen (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 al maschile. Si comincia alle 12.30. Buon divertimento!