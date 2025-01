LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: trasferta complicata in Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Bayern Monaco-Virtus Bologna, ventiduesima giornata dell’Eurolega di basket 2025! Le V-nere sono attese dal secondo impegno settimanale nella massima competizione continentale, ancora una volta lontano dalla Segafredo Arena.

I bolognesi provano a riscattare il ko subito 48 ore fa in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri (77-68), con la Segafredo che si trova al sedicesimo posto della graduatoria con un record di 6-15. Coach Dusko Ivanovic punterà ancora su Isaia Cordinier (18 punti nella sconfitta in terra baltica) e su Tornike Shengelia rientrato dopo l’infortunio, ma dovrà fare ancora a meno di Will Clyburn fermo ai box per diversi mesi.

Il Bayern Monaco di coach Gordon Herbert (campione del Mondo con la Germania nel 2023) si presenta alla sfida odierna forte del successo convincente maturato contro l’AS Monaco per 95-94, con 23 punti di uno scatenato Carsen Edwards e 17 punti dell’ex Olimpia Milano Shabazz Napier al pari di Devin Booker. 12-9 è lo score dei bavaresi finora, che occupano la decima piazza e sono in corsa per un posto ai play-in.

Inizio del match previsto alle ore 20:30 al Sap Garden di Monaco di Baviera (Germania), con la diretta TV disponibile su Sky Sport Uno (canale 201). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now Tv e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Bayern Monaco-Virtus Bologna!