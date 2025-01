Sport in tv oggi (martedì 7 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 7 gennaio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il basket con l’EuroLega femminile e l’EuroCup maschile, il tennis con le qualificazioni degli Australian Open ed i tornei ATP e WTA, e tanto altro ancora.

Jannik Sinner sarà uno dei principali attori che daranno vita all’Australian Open Opening Week 2025 di tennis, manifestazione composta da una serie di match d’esibizione il cui incasso sarà devoluto in beneficenza: a sfidare l’azzurro, alle ore 06.00 italiane, sarà il padrone di casa australiano Alexei Popyrin.

Si giocherà a Melbourne, in contemporanea con le qualificazioni del primo torneo stagionale dello Slam, e l’azzurro, che dunque non giocherà tornei ufficiali prima degli Australian Open, scenderà in campo per il primo match della kermesse.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 7 gennaio

23.30 del 6 gennaio Tennis, ATP Auckland: 1° turno (1° match dalle 23.30 Nardi–Cobolli e Sonego-Diallo) – dalle 23.30 alle 12.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, dalle 4.00 alle 12.30 anche su Sky Sport Uno, a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA

00.00 Tennis, qualificazioni Australian Open: 1° turno maschile (4° match dalle 00.00 Bellucci-Marinkov) – discovery+

00.00 Tennis, qualificazioni Australian Open: 1° turno femminile (3° match dalle 00.00 Brancaccio-Korpatsch, 4° match dalle 00.00 Errani-Korneeva) – discovery+

01.00 Tennis, WTA Hobart: 1° turno (4° match dall’1.00 Bronzetti-Zarazua) – dalle 23.30 alle 12.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, dalle 4.00 alle 12.30 anche su Sky Sport Uno, a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA, dalle 7.30 alle 9.30 SupeTennis HD, SuperTenniX

01.30 Tennis, WTA Adelaide: 1° turno – dalle 23.30 alle 12.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, dalle 4.00 alle 12.30 anche su Sky Sport Uno, a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA, dall’1.30 alle 7.30 e dalle 9.30 alle 12.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

01.30 Tennis, ATP Adelaide: 1° turno (5° match dall’1.30, non prima delle 8.30 Bolelli / Vavassori-Fancutt / Romios) – dalle 23.30 alle 12.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, dalle 4.00 alle 12.30 anche su Sky Sport Uno, a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA

05.20 Rally, Dakar: 3a tappa, Bisha-Al Kenakiyah – sintesi in differita 21.00 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

06.00 Tennis, Australian Open Opening Week: “The Next Wave”, Sinner-Popyrin – discovery+, YouTube Australian Open TV

09.00 Tennis, Australian Open Opening Week: “Red Bull Bassline” – discovery+, YouTube Australian Open TV

10.00 Sci alpino, Coppa Europa Les Diablerets: 1a manche slalom femminile – YouTube FIS Alpine

13.00 Sci alpino, Coppa Europa Les Diablerets: 2a manche slalom femminile – YouTube FIS Alpine

19.00 Basket, EuroCup: Hapoel Tel Aviv-Trento – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Charleroi-Roma – Nessuna copertura tv / streaming

20.00 Basket femminile, EuroLega: Schio-Bourges – Rai Sport HD, Rai Play

20.30 Basket, Europe Cup: Cholet-Sassari – YouTube FIBA Basketball

20.30 Basket, Champions League: Tortona-Peristeri – DAZN

