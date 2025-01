LIVE Sci alpino, Slalom Coppa Europa Les Diablerets 2025 in DIRETTA: le azzurre cercano un risultato di peso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Les Diablerets (Francia), valevole per la Coppa Europa femminile di sci alpino 2024-25. Si apre la due giorni dedicata allo slalom femminile sulle nevi di Les Diablerets in Francia. L’Italia cerca qualche segnale da parte delle atlete più giovani dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative in Coppa del Mondo con le azzurre che faticano veramente tanto e in due occasioni non ci sono state italiane al traguardo in slalom.

Per essere uno slalo0m di Coppa Europa il livello è piuttosto alto con alcune atlete che sono state protagoniste della gara di Kranjska Gora non più tardi di due giorni fa. I fari sono puntati su due atlete che non partono con i primi pettorali, la tedesca Jessica Hilzinger, unica della sua Nazionale a giungere al traguardo sulla neve slovena e la svizzera Eliane Christen che è tornata a gareggiare dopo tanti infortuni e si è già resa protagonista di alcune ottime prestazioni in Coppa del Mondo, dove punta a scalare posizioni nei pettorali di partenza.

Tra i pettorali di partenza più bassi queste le protagoniste più attese: le francesi Marion Chevrier, Doriane Escane e Caitlin McFarlane, le svedesi Moa Bostroem Mussener e Elsa Fermbaeck, le svizzere Elena Stoffel, Selina Egloff, Aline Danioth, Aline Hoepli, Janine Maechler, Anuk Braendli e la austriaca Lisa Hoerhager. Per l’Italia sono al via ben dieci atlete: Celina Haller con il pettorale 20, Laura Steinmair con il 36, Sophie Mathiou con il 38, Francesca Caroli con il 45, Tatum Bieler con il 48, Ambra Pomare con il 50, Margherita Cecere con il 53, Alice Pazzaglia con il 54, Maria Sole Antonini con il 58, Giulia Valleriani con il 66. Sono 88 le atlete al via nella prima manche.

La partenza della prima manche è fissata alle 10.00, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.00