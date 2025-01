LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders contro tutti nelle moto, Lategan vuol stupire ancora tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Dakar 2025. Messa alle spalle l’impegnativa frazione “Marathon” distribuita in due giornate, quest’oggi si torna al format canonico con una speciale di 327 km, 466 di trasferimento. Partenza da Bisha e arrivo ad Al Henakiyah e i concorrenti saranno chiamati ad adattarsi a differenti condizioni.

Un viaggio verso nord in cui le sezioni tecniche non mancheranno, andando a gravare non poco sulle braccia dei motociclisti. Nello stesso tempo, la seconda parte della prova odierna richiederà di andare “full-gas” per massimizzare la propria prestazione. Vedremo chi riuscirà a trovare il giusto compromesso tra consistenza e velocità.

Tra le moto, Daniel Sanders vorrà rafforzare la propria leadership. Finora, l’australiano della KTM ha rasentato la perfezione, ma si sa perfettamente come in una competizione come questa il pericolo sia dietro l’angolo. In classifica generale, l’aussie guida le fila con 12’36” di margine sull’americano Skyler Howes (Honda) e 12’40” su Ross Branch (Hero), mentre il vincitore dell’anno scorso, Ricky Brabec (Honda), deve recuperare. Lo statunitense, infatti, è quinto con un ritardo di 15’09” dalla vetta. Tra le auto, vista il ritiro di Carlos Sainz, la Ford punterà le proprie fiches su Mattias Ekstroem, quinto nella graduatoria complessiva. Una classifica in cui il sudafricano Henk Lategan (Toyota) sta stupendo non poco.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della terza tappa della Dakar 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La frazione inizierà alle 05.20 italiane con l’avvio delle moto e forniremo le prime notizie a partire dalle 07.30. Buon divertimento!