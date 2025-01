Coppa Europa sci alpino oggi in tv, slalom Les Diablerets 2025: startlist, orari, streaming

Riparte ufficialmente la Coppa Europa di sci alpino 2024-2025. Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, si torna in azione per la seconda parte della stagione, quella che andrà ad eleggere i rispettivi campioni dei due comparti. Sta per prendere il via una lunga rincorsa che si concluderà il 22-23 ad Oppdal in Norvegia.

Il primo impegno ufficiale sarà dedicato alle donne. Si gareggerà, a partire da oggi, in quel di Les Diablerets (Svizzera) per due slalom quanto mai interessanti. Il primo si disputerà nella giornata odierna con la manche inaugurale che scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.00.

Come seguire l’evento in tv? Lo slalom di Coppa Europa di Les Diablerets non avrà copertura tv, ma si potrà seguire in streaming sul canale Youtube della FIS. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche.

PROGRAMMA COPPA EUROPA OGGI

Martedì 7 gennaio

Ore 10.00 Prima manche slalom femminile

Ore 13.00 Seconda manche slalom femminile

