Sport in tv oggi (giovedì 23 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 23 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Germania per continuare a inseguire il sogno della qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di pallamano. Agli Australian Open vanno in scena le semifinali del singolare femminile e del doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo.

A Garmisch spazio alla prima prova cronometrata della discesa libera femminile per quanto riguarda lo sci di fondo, mentre il biathlon regalerà la sprint femminile ad Anterselva. Da seguire anche gli impegni di Olimpia Milano e Virtus Bologna nell’Eurolega di basket, oltre alle prime speciali del Rally di Montecarlo e ai tornei di golf della settimana.

In serata l’Europa League di calcio con gli impegni di Roma e Lazio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 23 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 23 gennaio

01.30 TENNIS – Australian Open, semifinali singolare femminile e doppio maschile (diretta tv su Eurosport 1, Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Bolelli/Vavassori vs Goransson/Verbeek (ore 01.30)

01.40 CICLISMO – Tour Down Under, terza tappa: Norwood-Uraidla (diretta streaming su Discovery+)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 GOLF (DP World Tour) – Ras Al Khaimah Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 09.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00)

09.00 SUPERBIKE – Test a Jerez (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SPORT INVERNALI – Universiadi Invernali (diretta streaming su Discovery+)

09.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS102 femminile a Zao, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Garmisch (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile ad Anterselva (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 PALLAMANO (Mondiali) – Due partite: Macedonia del Nord-Qatar, Tunisia-Cechia (diretta streaming su IHF Tv)

18.00 PALLAMANO (Mondiali) – Italia-Germania (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di Sky Sport)

18.00 PALLAMANO (Mondiali) – Olanda-Francia (diretta streaming su IHF Tv)

18.00 GOLF (PGA Tour) – Farmers Insurance Open, primo giro (diretta streaming su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.00)

18.05 RALLY – Rally di Montecarlo, tre prove speciali (diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.00 alle ore 19.00)

18.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League) – AZ Alkmaar-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Hoffenheim-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Fenerbahce-Lione (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Porto-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Viktoria Plzen-Anderlecht (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NO)

18.45 CALCIO (Europa League) – Tre partite: Bodo/Glimt-Maccabi Tel Aviv, Malmoe-Twente, Qarabag-FCSB (diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

20.00 BASKET (NBA) – Indiana Pacers-San Antonio Spurs (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Stella Rossa Belgado (diretta streaming su DAZN)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 PALLAMANO (Mondiali) – Due partite: Danimarca-Svizzera, Ungheria-Austria (diretta streaming su IHF Tv)

20.45 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Baskonia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League) – Lazio-Real Sociedad (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Manchester United-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Eintracht Francoforte-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – RFS-Ajax (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NO)

21.00 CALCIO (Europa League) – Quattro partite: Elfsborg-Nizza, Ludogorets-Midtjylland, PAOK-Slavia Praga, Royale Union SG-Braga (diretta gol su Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Go, NOW)