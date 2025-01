LIVE Italia-Germania, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: crederci per fare la storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del gruppo 1 del main round dei Mondiali di pallamano 2025 tra Italia e Germania. Dopo una già straordinaria cavalcata gli azzurri di coach Trillini si giocano quella che sarebbe una clamorosa qualificazione ai quarti al cospetto dei vicecampioni Olimpici. Henring è pronta ad adottare nuovamente l’Italia come già accaduto negli scorsi incontri.

Servirà una prova da sogno degli uomini guidati dalla sapienza tattica di Trillini, che ha già dimostrato di saper tirar fuori il massimo da ogni singolo che fa parte della spedizione azzurra. Ancora una volta si chiede una prestazione super al portierone Domenico Ebner, che con i suoi interventi fornisce sicurezza a tutto il reparto difensivo. Il feeling poi tra i gemelli Mengon, tra Marrochi e capitan Parisini, ‘estro di Prantner, Bulzamini ed Helmersson, e le incursioni di Savini, Bortoli e Dapiran saranno necessari per provare a tenere testa ai teutonici.

Germania che nel preliminary round ha superato in serie Polonia, Svizzera e Cechia, per poi cedere ai padroni di casa della Danimarca nella prima giornata del main round. Tra i vicecampioni Olimpici spicca fino ad oggi Renars Uscins, autore di 29 reti nelle prime 4 partite della competizione iridata. Diverse le stelle a disposizione del coach islandese Gislason, che sa però di non poter sottovalutare l’Italia.

La sfida della seconda giornata del gruppo 1 del main round dei Mondiali di pallamano 2025 tra Italia e Germania inizierà alle 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurri!