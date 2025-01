LIVE Biathlon, Sprint femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer sogna il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Anterselva, prima gara della sesta tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025. Si apre con le donne il programma della tappa italiana, la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon con una gara molto importante per lo sviluppo della stagione sia della Coppa stessa, che fa da appuntamento pre-olimpico visto che fra poco più di un anno queste nevi ospiteranno le gare dei Giochi 2026. Uno dei costumi della Coppa del Mondo di biathlon è rappresentato dal fatto di vivere nel mese di gennaio il cosiddetto trittico “O-R-A”, sigla che racchiude le iniziali di Oberhof, Ruhpolding e Antholz. Pertanto, dopo le tappe tedesche, è il momento di scendere in Italia.

Il borgo altoatesino di Antholz rappresenta una pietra miliare per il biathlon, essendo il luogo che ha ospitato il maggior numero di gare di alto livello nella disciplina. In campo femminile, il totale di competizioni disputate si avvicina rapidamente alla cifra simbolica delle cento, un traguardo che sarà probabilmente raggiunto entro la fine di questo decennio. Attualmente, il conteggio si attesta a 91 gare, suddivise tra 23 prove sui 15 km, 33 sprint, 20 inseguimenti e 16 mass start. Nessun altro luogo al mondo può vantare un numero simile di eventi validi per la Sfera di cristallo o per i Mondiali, che ad Antholz si sono svolti già tre volte (1995, 2007 e 2020). Inoltre, considerando che queste nevi saranno il palcoscenico dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, è evidente perché Antholz sia universalmente riconosciuto come una vera e propria “Classica Monumento” del biathlon.

Finora le quattro sprint disputate hanno emesso verdetti in parte inattesi: tre delle vincitrici, la ceca Marketa Davidova, la tedesca Franziska Preuss e la francese Justine Braisaz, sono tutt’altro che sorprese visto che hanno vinto anche in passato in questo format. La quarta, invece, la francese Paula Botet, che si è imposta a Oberhof è una assoluta sorpresa, vista la sua età giovanissima e i pochissimi precedenti a questi livelli. La corsa per la Coppa del Mondo è ancora ovviamente apertissima anche se sembra ormai questione tra le tre atlete che al momento guidano la classifica, Preuss, Jeanmonnot ed Elvira Oeberg, che però ha preso la decisione di non prendere parte alla tappa italiana di Coppa del Mondo. Da dietro forse solo Simon e Braisaz hanno le carte in regola per provare a piazzare una grande rimonta ma non possono più permettersi di attendere.

Dorothea Wierer è chiamata ad un week end di qualità dopo il week end controverso di Ruhpolding, iniziato non bene, soprattutto al tiro, e concluso con il miglior risultato di stagione, il quarto posto nell’inseguimento. Manca ancora il podio stagionale (ma dobbiamo sempre ricordare che all’appello manca Lisa Vittozzi, infortunata) e Dorothea Wierer proverà a far leva sul feeling che ha con la neve di casa che gli ha regalato soddisfazioni straordinarie in passato, per sfatare il tabu stagionale legato ai primi tre posti delle gare singole. In casa Italia al via ci saranno Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara e Martina Trabucchi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Anterselva, prima gara della sesta tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 in programma oggi, giovedì 23 gennaio, alle ore 14.30. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!