LIVE Anadolu Efes-Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: trasferta di fuoco in Turchia

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anadolu Efes-Olimpia Milano, match valevole per la ventitreesima giornata dell’Eurolega 2024-2025. Trasferta durissima in Turchia per la squadra di Ettore Messina.

Partita importantissima per Milano ad Istanbul, perchè è un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. L’Olimpia occupa attualmente il nono posto in classifica con un record di 12-10, mentre i turchi sono solo quattordicesimi, ma a due vittorie di distanza da Milano e quindi si giocano tantissimo questa sera.

L’Efes è in grandissima crisi ed è reduce da cinque sconfitte consecutive e finora il cambio in panchina con l’arrivo di Luca Banchi non ha finora portato a cambiamenti. Milano, invece, ha perso malamente l’ultima in casa contro il Partizan, ma il momento europeo è comunque buono. La preoccupazione per Messina sono gli infortuni, con un’Olimpia martoriata dai problemi fisici e che non avrà proprio questa sera Nikola Mirotic, che rimarrà fermo per due settimane.

La palla a due di Anadolu Efes-Olimpia Milano, match valevole per la ventitreesima giornata dell’Eurolega 2024-2025, è in programma alle ore 18.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!