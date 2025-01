Sofia Goggia ancora fuori in superG a St. Anton: era davanti a Brignone all’ultimo intermedio

Sofia Goggia è uscita nel superG femminile di Sankt Anton, in Austria, nella gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino ed ha fatto registrare un altro zero nel proprio ruolino di marcia in classifica generale dopo quello fatto registrare ieri in discesa libera.

In realtà, si è trattato della quarta uscita consecutiva dell’azzurra nella località austriaca dopo quelle in superG fatte registrare nel gennaio 2021 e nel gennaio 2023: in cinque apparizioni a Sankt Anton, nel complesso, Goggia ha portato a termine una sola gara, vincendo la discesa nel gennaio 2021.

Quest’oggi Sofia Goggia ha saltato una porta nell’ultimo tratto della pista, dopo essere passata in vantaggio di 0″15 all’ultimo rilevamento cronometrico nei confronti di Federica Brignone, in quel momento in testa: l’azzurra poi è andata in rotazione ed è uscita, dopo aver condotto comunque una gara sporca, con rischi ed errori.

RISULTATI SOFIA GOGGIA A ST. ANTON

12-01-2025 St. Anton – Super G – Uscita

11-01-2025 St. Anton – Discesa – Uscita

14-01-2023 St. Anton – Super G – Uscita

10-01-2021 St. Anton – Super G – Uscita

09-01-2021 St. Anton – Discesa – Vittoria