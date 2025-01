Sci alpino, ad Adelboden si chiude con il gigante. Odermatt vuole dettare legge in casa

Si va a concludere, con il “piatto forte”, il fine settimana di Adelboden (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Il meteo, com’è ben noto, ha costretto gli organizzatori ad invertire le due gare, per cui al posto del classico slalom domenicale, sulla Chuenisbärgli si va a chiudere il programma con l’attesissimo gigante.

La pista elvetica, quindi, ci regalerà le consuete emozioni della gara tra le porte larghe, con il classico mix tra dossi e muro finale che rendono la Chuenisbärgli uno dei tracciati iconici della Coppa del Mondo di sci alpino. Qui vincono solo i più grandi. Qui vincono solo i migliori gigantisti. Non ci sono mezze misure.

Cosa prevede il programma odierno? La prima manche del gigante prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30. Chi, quindi, centrerà il successo ad Adelboden? Il grande favorito, tanto per cambiare, non potrà che essere Marco Odermatt. Il padrone di casa vuole il poker, dato che è reduce da 3 vittorie di fila sul pendio elvetico, anche per iniziare a mettere in chiaro le cose in classifica generale.

I rivali, come si è visto in questo primo scorcio di stagione, arriveranno soprattutto dalla Norvegia. In prima fila, quindi, vedremo Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath. In casa Italia, invece, c’è necessità di dare una scossa dopo diverse gare sottotono. Da Luca De Aliprandini ad Alex Vinatzer c’è la voglia di piazzare la grande gara. Arriverà nel magnifico scenario della Chuenisbärgli?