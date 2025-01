Sci alpino, Brignone a caccia del bis a St.Anton in superG. Goggia vuole il pronto riscatto

Si replica a St.Anton con in programma oggi il superG. Dopo la sua prima vittoria in carriera in discesa libera, Federica Brignone va a caccia del bis sulle nevi austriache. La valdostana ha dimostrato di sentirsi perfettamente a suo agio con la pista e sa che una doppietta in Austria sarebbe molto importante in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, che è più che mai il grande obiettivo dell’azzurra.

Con la vittoria di ieri, Brignone si è sbloccata nella velocità in questa stagione. Nelle gare finora disputate Federica non era riuscita ad essere performante come lei sperava e come era ipotizzabile dopo il rendimento nelle prove. Finalmente la valdostana non ha sbagliato nulla in gara e si è presa un primo attesissimo successo in discesa.

Se da una parte c’è una Brignone pronta alla doppietta, dall’altra c’è una Sofia Goggia che vuole riscattarsi dopo la scivolata di ieri in discesa libera. Un passo falso decisamente inaspettato per la bergamasca, che finora era stata eccezionale nelle gare veloci (tre gare e sempre a podio) e che invece ha commesso un errore importante. Uno zero che può pesare molto in ottica classifica generale e che va a “cancellare” lo straordinario quinto posto in gigante a Kranjska Gora.

Non c’è solo la generale, ma c’è anche un coppa di superG che è un grande obiettivo sia per Goggia (attuale pettorale rosso) sia per Brignone. A dare battaglia alle due azzurre ci sono le solite avversarie, la svizzera Lara Gut-Behrami e l’austriaca Cornelia Huetter. Una riflessione va fatta soprattutto sull’elvetica, che sta vivendo una prima parte di stagione decisamente sottotono, visto che la vittoria non è mai ancora arrivata ed il rendimento tra gigante e discesa non è stato assolutamente quello sperato e ambito dalla vincitrice dell’ultima sfera di cristallo.

Attenzione massima su Lindsey Vonn, reduce da un sesto posto in discesa che ha strabiliato tutti gli appassionati. La campionessa americana ha dimostrato di essere già molto vicina alle migliori e addirittura può sognare anche qualcosa di solamente impensabile qualche settimana fa come il podio. Inoltre settimana prossima c’è la sua Cortina…Fari puntati anche sulla ceca Ester Ledecka che ieri ha ottenuto un eccellente terzo posto, e poi sulle altre padrone di casa come Mirjam Puchner, Stephanie Venier ed Ariane Raedler.

Non solo Brignone e Goggia, ma la squadra azzurra è pronta ad essere pienamente protagonista con altre rappresentanti. Laura Pirovano proverà a mettere in pista anche un pizzico di rabbia per quel primo podio sfumato incredibilmente ieri in discesa. Lo stesso farà anche una Roberta Melesi che ha addirittura assaporato la vittoria prima di uscire clamorosamente nel tratto finale. Attenzione anche ad Elena Curtoni, che può assolutamente dire la sua per le posizioni che contano. Un’Italia dunque pronta davvero a prendersi questo superG di St.Anton.