Sci alpino, Vanessa Kasper vince il gigante in Coppa Europa a Puy St.Vincent, top 10 per Ambra Pomarè

Vanessa Kasper anticipa tutte nel gigante femminile di Puy Saint Vincent (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2024-2025. L’elvetica era giunta in quinta posizione nella prima manche, ma ha disputato una fantastica seconda discesa, staccando il secondo tempo ed anticipando così per 12 centesimi l’austriaca Nina Astner che non è riuscita a vincere, malgrado i 42 centesimi di vantaggio in partenza nei confronti della svizzera.

Pesante è stato l’errore commesso da parte dell’elvetica Delphine Darbellay, che partiva per ultima dopo il primo posto nella prima manche, ma ha sbagliato ed è quindi uscita di scena, non riuscendo a staccare un grande risultato. Per Kasper è il secondo successo in Coppa Europa, per Astner è il sesto podio, ed a completare la top 3 c’è la sorprendente tedesca Fabiana Dorigo, che rimonta 17 posizioni nella seconda manche, giungendo a 29 centesimi da Kasper. Ottima prova ancora per la canadese Britt Richardson che, dopo il bel secondo posto in rimonta di ieri, arriva terza a 0″32 da Kasper, quinta invece la polacca Magdalena Luczak a 0″36 dalla leader.

La notizia migliore per quanto riguarda i colori azzurri la porta Ambra Pomarè, con una bella nona piazza a 0″79, rimontando sette posizioni. Finalmente la giovane azzurra è stata competitiva: quinta top 10 della carriera in Coppa Europa. Altre azzurre sono arrivate in top 20: dodicesima Carole Agnelli a 0″92, quindicesima Ilaria Ghisalberti a 1″18, recuperando quindici posizioni, diciassettesima Sophie Mathiou a 1″23, diciottesima Laura Steimair a 1″28.