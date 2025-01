Snowboard alpino, otto italiani accedono agli ottavi nel secondo PGS di Bansko!

Vanno in archivio le qualificazioni del secondo PGS in programma a Bansko, in Bulgaria, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard alpino: passano il turno e vanno agli ottavi Jasmin Coratti ed Elisa Caffont tra le donne e Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March ed Edwin Coratti.

Nelle qualificazioni femminili il miglior riscontro è quello della tedesca Ramona Theresia Hofmeister, prima in 1’19″69, che precede la giapponese Tsubaki Miki di 0″13, mentre è terza l’azzurra Jasmin Coratti, staccata di 1″07. Quarta piazza per la neerlandese Michelle Dekker, a 1″50, mentre è quinta l’altra italiana ad accedere agli ottavi, Elisa Caffont, attardata di 2″58. Fuori nella qualification run, invece, Sofia Valle, 38ma, Elisa Fava, 41ma davanti a Fabiana Fachin, 42ma, Sophie Rabanser, 51ma, e Giorgia Carnevali, uscita.

Nelle qualificazioni maschili si impone il padrone di casa bulgaro Radoslav Yankov, al comando in 1’14″55, davanti a due azzurri: secondo Gabriel Messner a 0″57, terzo Maurizio Bormolini a 0″59. Avanzano agli ottavi in casa Italia anche Mirko Felicetti, quinto a 0″80, Roland Fischnaller, nono a 0″98, Aaron March, 13° a 1″15, davanti ad Edwin Coratti, 14° a 1″26. Esce di scena nell’elimination run Daniele Bagozza, 26° a 2″37, infine vengono esclusi nella qualification run Manuel Haller, 43°, Fabian Lantschner, 45° davanti a Mike Santuari, 46° e Tommy Rabanser, squalificato.