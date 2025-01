Snowboard: altro podio azzurro: Gabriel Messner terzo nel PGS di Bansko. Vince Andreas Prommegger

Altra gara, altro podio per la Nazionale italiana di snowboard alpino. A portarlo a casa è questa volta Gabriel Messner, che centra la sua terza top-3 stagionale, l’undicesima per il Bel Paese al maschile quest’anno in Coppa del Mondo. L’altoatesino ha chiuso in terza posizione nel PGS di Bansko, in terra bulgara: battuto nella Small Final il padrone di casa Tervel Zamfirov di 73 centesimi.

A vincere nella finale tutta austriaca tra veterani è Andreas Prommegger, alla prima vittoria stagionale, che batte Benjamin Karl di soli sedici centesimi. Per Prommegger c’è anche la vetta della classifica di Coppa del Mondo.

Infatti non è stata convincente la prova dei due azzurri più attesi: uscito in qualificazione Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini è stato eliminato nello scontro diretto con Prommegger. Eliminati ai quarti di finale anche Edwin Coratti e Mirko Felicetti, fuori agli ottavi Roland Fischnaller.