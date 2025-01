Snowboard: a Laax nell’Halfpipe vincono Chloe Kim e Scotty James

Tappa numero tre, nel terzo continente diverso (le prime due tra Cina e Stati Uniti) per la Coppa del Mondo di snowboard per quanto riguarda l’Halfpipe andata in scena oggi in Svizzera, in quel di Laax.

Ad imporsi nella prova femminile con il super punteggio di 96,50 è la statunitense Chloe Kim in una gara dal livello altissimo nella quale sono salite sul podio anche la connazionale Maddie Mastro e la sudcoreana Gaon Choi, entrambe con punteggi oltre il 90.

È l’Australia invece a trionfare tra gli uomini: Scotty James timbra il cartellino con una run da 95,75. Giappone che ne piazza quattro tra i primi cinque: sul podio Ruka Hirano e Ayumu Hirano, quarto il leader della classifica di Coppa, Yuto Totsuka.

Non c’erano italiani impegnati nella sessione di finali, eliminati tutti nel turno precedente.