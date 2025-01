Snowboard, Jasmin Coratti fuori nei quarti di finale del PGS di Bansko, vince Hofmeister

Non è stata un’uscita brillantissima per l’Italia femminile in questo sabato nel parallel giant slalom di Bansko (Bulgaria), valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di snowboard alpino. Solo Jasmin Coratti era riuscita ad approdare alla fase finale, viste le eliminazioni nelle qualificazioni di Elisa Fava, Elisa Caffont, Sofia Valle, Sophie Rabanser, Giorgia Carnevali e Fabiana Fachin.

Coratti è riuscita a passare gli ottavi di finale contro la svizzera Julie Zogg: l’azzurra è stata bravissima a partire bene e avere ben 80 centesimi di vantaggio già a metà pista per poi amministrare la situazione e chiudere con 27 centesimi di margine per la qualificazione ai quarti di finale.

Purtroppo ai quarti di finale la classe 2001 nativa di Silandro non è riuscita ad avanzare, fermata dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister: l’italiana non è riuscita a trovare il ritmo giusto ed è stata battuta nettamente dalla teutonica che è arrivata sul traguardo con un vantaggio di 94 centesimi.

A giocarsi la vittoria arrivano proprio Hofmeister che in semifinale batte nettamente la polacca Aleksandra Krol-Walas per 1″39 e la giapponese Tsubaki Miki che sfrutta al massimo l’errore dell’olandese Michelle Dekker. Successo che va alla teutonica che in finale batte la nipponica per 53 centesimi e si guadagna la 25a vittoria della carriera in Coppa del Mondo.