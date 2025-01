Sci alpinismo, i convocati dell’Italia per Boí Taüll: Murada punta al podio nella sprint pirenaica

Secondo appuntamento consecutivo sui Pirenei per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpinismo, che si trasferisce da Arinsal (Andorra) a Boí Taüll (Spagna) in occasione della quarta tappa stagionale del circuito maggiore. In programma tra sabato 1 e domenica 2 febbraio una sprint ed una staffetta mista, ovvero i format di gara che saranno presenti ai Giochi di Milano Cortina 2026.

L’Italia, assente nella seconda prova di Coppa del Mondo in Azerbaigian, è ancora alla ricerca del primo podio dell’inverno dopo diversi piazzamenti di prestigio a ridosso della top3. Il direttore tecnico azzurro Fabio Meraldi ha diramato le convocazioni ufficiali per le imminenti gare di Boí Taüll, selezionando in tutto dieci atleti (cinque uomini e cinque donne).

In campo femminile vedremo in azione Alba De Silvestro, Lisa Moreschini, Katia Mascherona, Giulia Murada e Ilaria Veronese, mentre al maschile saranno impegnati Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Rocco Baldini, Giovanni Rossi e Luca Tomasoni. Aspettative elevate in primis per Murada, candidata al podio, ma può ambire ad un posto in finale anche De Silvestro.