Sci alpino, doppio appuntamento notturno a Schladming. De Aliprandini e Vinatzer sognano il podio

Doppio appuntamento infrasettimanale per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Da Kitzbuehel si resta in Austria, in un’altra località storica del Circo Bianco come Schladming. Si corre sulla mitica Planai e lo si farà in notturna per una cornice come sempre altamente spettacolare. In programma ci sono martedì un gigante e poi il giorno successivo tocca agli specialisti dello slalom.

Il gigante di Schladming è una “novità” da due stagioni e finora ha sempre parlato svizzero con le vittorie di Loic Meillard e Marco Odermatt. Proprio quest’ultimo è il grande favorito anche per la gara di domani, visto che è reduce da tre vittorie consecutive tra le porte larghe (Val d’Isere, Alta Badia e Adelboden), che hanno cancellato immediatamente l’inizio di stagione con due uscite consecutive.

Odermatt sembra non avere rivali e, se non sbaglia, difficilmente non vince. I principali avversari arrivano dalla Norvegia con Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Alexander Steen Olsen. Attenzione ovviamente anche al già citato Loic Meillard, senza dimenticare il croato Filip Zubcic, lo sloveno Zan Kranjec ed il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. In casa Austria si spera in un colpo di Stefan Brennsteiner, anche se l’austriaco è spesso troppo discontinuo tra una manche e l’altra.

Il giorno dopo in slalom il principale favorito sembra essere Clement Noel, vincitore già di quattro gare in questa stagione e che si è preso il pettorale di leader della classifica di specialità. Il francese appare il più continuo in una specialità che come sempre regala grandi sorprese e colpi di scena ad ogni gara, dove sono quasi in venti coloro che possono ambire alla vittoria.

Dal gigante allo slalom la Norvegia resta la nazione di riferimento con il solito trio Kristoffersen-McGrath-Haugan pronto a giocarsi la vittoria, ma che troppo spesso incappa in errori. Fari puntati poi ovviamente ancora su Loic Meillard e Lucas Pinheiro Braahten, con quest’ultimo che sogna di regalare al Brasile la prima storica vittoria in Coppa del Mondo.

E l’Italia? Gli azzurri ci sono e vogliono essere protagonisti dopo le ultime belle prestazioni tra gigante e slalom. Tra le porte larghe si è reduci da un fantastico terzo posto di Luca de Aliprandini ad Adelboden, con il nativo di Cles che vuole assolutamente dare continuità al buon momento. In gigante ci sarà anche Alex Vinatzer, che poi sarà nuovamente protagonista in slalom dopo il podio di Kitzbuehel che ha finalmente sbloccato l’altoatesino. Il secondo posto di ieri si spera possa segnare una svolta nella carriera dell’altoatesino, che arriva a Schladming in grande fiducia e con la voglia di ripetersi.