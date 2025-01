Noemi Junod regala all’Italia un bronzo alle Universiadi: bel podio nello sci alpinismo

L’Italia ha conquistato una medaglia nella sesta giornata di gare alle Universiadi di Torino 2025. Noemi Junod si è distinta nella prova vertical di sci alpinismo e si è messa al collo un bel bronzo, staccata di 15.3 secondi dalla francese Margot Ravinel, capace di vincere la prova con un margine di 2.8 secondi sulla spagnola Maria Ordonez. Nella gara maschile ha prevalso il transalpino Remi Cantan davanti al tedesco Felix Tobi Gramelsberger e al connazionale Elliot Robin Saje.

Per quanto riguarda lo sci alpino, invece, il gigante maschile è stato vinto dallo spagnolo Aleix Aubert Serracanta con un margine di 1.21 e 1.24 sugli svizzeri Loic Chable e Nick Spoerri. Marco De Zanna sesto, Pietro Motterlini settimo, David Seppi nono. Nello sci di fondo ha fatto festa la Germania, capace di imporsi nella team sprint mista davanti a Francia e Polonia. Non c’erano italiani in gara tra sci freestyle e snowboard.