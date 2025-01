Salto con gli sci: Eirin Maria Kvandal vince gara-2 a Sapporo su Freitag e Bjoerseth, Lara Malsiner e Sieff nelle 30

Eirin Maria Kvandal mette a segno la propria prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo di salto con gli sci 2024-2025. La norvegese fa sua la seconda gara di Sapporo, disputata nella notte italiana, e lo fa sostanzialmente per dispersione, con due salti notevoli da 129.5 e 136.5 metri per 123.2 e 125.2 punti in totale, per un complessivo di 248.4.

Dista più di 20 punti Selina Freitag: la tedesca risale dal terzo posto della prima serie ed è seconda a quota 228. Il podio lo va a completare l’altra norvegese Thea Minyan Bjoeerseth, a quota 226.7 e con tanto di recupero dalla sesta posizione grazie al secondo miglior salto della seconda serie (133 metri e 118.7 punti).

Giù dal podio Jacqueline Seifriedsberger: non è che l’austriaca sbagli il secondo salto, è più il fatto che le altre fanno meglio di lei, che chiude a 219.8 davanti alla tedesca Agnes Reisch (213.8). Penalizzatissima dalla compensazione nella seconda serie Nika Prevc, con la slovena che è sesta a 210.5 e quantomeno guadagna punti sulla tedesca Katharina Schmid (206.8) in chiave Coppa del Mondo. Completano la top ten la giapponese Sara Takanashi (205.7) e le austriache Eva Pinkelnig e Lisa Eder (201.7 e 195.2).

Capitolo italiane: la migliore è Lara Malsiner, che finisce al 17° posto con 173.5 punti sostanzialmente confermando il risultato della prima serie. Tra le 30 anche Annika Sieff, 25a a quota 140.9. Non passano alla seconda serie Martina Zanitzer, 33a a 58.2, e Martina Ambrosi, 40a a 34.2.