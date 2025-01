Salto con gli sci, Alex Insam supera il taglio a Wisla. Tschofenig primo in qualificazione

Sulle ali dell’entusiasmo per la recente vittoria di una delle Tournée dei Quattro Trampolini più equilibrate di sempre, Daniel Tschofenig si conferma in grande spolvero anche dopo quasi due settimane di pausa e chiude davanti a tutti le qualificazioni sul trampolino grande di Wisla (in Polonia), sede della decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci.

L’austriaco, che indossa il pettorale giallo in qualità di leader della classifica generale del circuito maggiore, si candida dunque ad un ruolo da protagonista verso la gara individuale di domenica (domani ci sarà una prova a squadre). Tschofenig ha raggiunto quota 136.5 metri da stanga 13 con forte vento alle spalle, precedendo di quasi 2 punti Johann Andre Forfang.

Il norvegese in realtà ha firmato la miglior misura della serie, atterrando sul punto HS (fissato a 140 metri) ma partendo da stanga 14 e con leggero vento alle spalle (due fattori che lo hanno penalizzato in termini di compensazione). Terza posizione a soli 3.5 punti dalla vetta per lo sloveno Anze Lanisek, subito davanti al solido svizzero Gregor Deschwanden.

Fuori dalla top10 i due grandi sconfitti della Tournée, ovvero gli austriaci Jan Hoerl e Stefan Kraft, rispettivamente 11° e 16°, ma ha fatto ancor più fatica un altro big di questa stagione come il tedesco Pius Paschke, 37°. Obiettivo qualificazione centrato in scioltezza da parte dell’unico italiano iscritto, Alex Insam, che si è inserito al 29° posto ponendo le basi per mettere nel mirino domenica i primi punti dell’inverno.