Salto con gli sci, Loutitt vince in scioltezza gara-1 a Sapporo. Bene Lara Malsiner, a punti anche Sieff

Alexandria Loutitt torna al successo dopo due anni e si impone in gara-1 sul trampolino grande di Sapporo, sede della settima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci. Seconda vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore per la giovane canadese, dopo il trionfo del 13 gennaio 2023 sul Normal Hill di Zao (sempre in Giappone).

Loutitt ha dominato la scena oggi sul mitico impianto nipponico, stampando il miglior punteggio in entrambe le serie e infliggendo distacchi in doppia cifra a tutte le avversarie. Podio completato dall’austriaca Lisa Eder (rimontando nove posizioni nella seconda serie) e dalla fenomenale norvegese Eirin Maria Kvandal, rispettivamente seconda e terza a 12.7 e 13.3 punti dalla vetta.

Epilogo beffardo per il terzetto composto dall’austriaca Jacqueline Seifriedsberger e dalle tedesche Selina Freitag e Katharina Schmid, che hanno terminato in ordine dal quarto al sesto posto con un gap inferiore ai 2 punti dalla zona podio. Grandi rimpianti anche per la norvegese Thea Minyan Bjoerseth, che tra prima (atterraggio problematico) e seconda serie (caduta) ha lasciato sul piatto una trentina di punti sulle valutazioni dei giudici arrivando comunque nona a 24.5 punti da Loutitt.

Gara negativa per la slovena Nika Prevc, 11°, che perde così 16 punti nel confronto diretto con Schmid e scivola a -82 dalla leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Riscontri positivi in casa Italia per Lara Malsiner, che conferma il rendimento delle ultime settimane e si inserisce al 16° posto con due salti solidi, mentre Annika Sieff si deve accontentare della 27ma piazza. Eliminata nella prima serie ed esclusa dunque dalla zona punti Martina Ambrosi, 37ma, mentre Martina Zanitzer non aveva superato il taglio in qualificazione chiudendo 52ma.