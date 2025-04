Salto con gli sci, Andrea Campregher annuncia l’addio: “Ringrazio me stesso per tutto quanto ho conseguito”

Andrea Campregher ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il saltatore italiano, 25 anni da compiere a giugno, ha comunicato la decisione tramite un breve messaggio sui social network pubblicato nel pomeriggio di giovedì 24 aprile.

“La fine. Dopo averci pensato a lungo, ho deciso di ‘riporre la penna’. È stato bello scrivere il mio nome su alcuni capitoli di questo sport, ma adesso è il momento di una nuova avventura. Ringrazio me stesso per tutto quanto ho conseguito”.

Il saltatore veneto trapiantato in Trentino, nei giornis corsi aveva rivelato a una testata tedesca come, se non avesse trovato uno sponsor in tempi celeri, sarebbe stato costretto a dire addio a qualsiasi speranza di partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

D’altronde, senza alcun supporto finanziario pubblico (non è arruolato in alcun gruppo sportivo o corpo militare) o privato (sponsor, appunto), la pratica dello sport agonistico non è sostenibile. Smette, dunque, il numero 4 del movimento azzurro, che resta con solamente tre uomini in possesso dei requisiti minimi per partecipare alla manifestazione Cinque cerchi di casa (Alex Insam, Giovanni Bresadola, Francesco Cecon).

Più dei risultati (un 28° posto in Coppa del Mondo nel novembre 2023), Campregher aveva fatto parlare di sé per alcuni salti eclatanti, lunghissimi e degni di chi ha un coraggio fuori dal comune. Le performance hanno spopolato su YouTube e sono state capaci di attirare l’attenzione dei competenti appassionati polacchi o di quelli più grezzi, ma altrettanto calorosi, statunitensi.

Peccato, perché l’Italia perde un atleta su cui si sarebbe potuto investire, capace peraltro di essere un potenziale catalizzatore mediatico. Il 2024-’25 negativo, unito alla difficoltà di non avere “le spalle coperte” economicamente, hanno spinto l’azzurro alla sofferta decisione. L’unica possibile, se manca la materia prima pecuniaria.