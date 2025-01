Federica Brignone sul podio in superG a St. Anton! Esplode Macuga, Vonn pazzesca, ancora fuori Goggia

Lauren Macuga piazza il colpo nel superG di St.Anton. Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per l’americana, che ha sfruttato al massimo l’improvviso cambio di visibilità. Nonostante questo vantaggio, Macuga è stata bravissima dal primo all’ultimo tratto della Karl Schranz. Gli Stati Uniti hanno sicuramente trovato una protagonista nelle gare veloci, festeggiando un ritorno al successo nella specialità che mancava dalla vittoria di Mikaela Shiffrin nel dicembre 2022 a St. Moritz.

Distacchi importanti quelli rifilati da Macuga visto il secondo posto dell’austriaca Stephanie Venier a 68 centesimi dall’americana. Dopo la vittoria di ieri, Federica Brignone si conferma ancora sul podio a St.Anton, chiudendo in terza posizione a 92 centesimi da Macuga. La valdostana ha commesso un errore poco prima dell’Eisfall, finendo molto vicina con la sua traiettoria alle reti, ma ha poi recuperato con un tratto finale perfetto ed in cui è risultata la migliore. Con questo terzo posto Brignone è ora in testa alla classifica di Coppa del Mondo.

Semplicemente incredibile Lindsey Vonn. La campionessa americana si avvicina sempre di più al podio e alla vittoria, chiudendo in quarta posizione a 1.24 dalla connazionale, ma perdendo oltre nove decimi nel solo ultimo tratto. Il prossimo fine settimana c’è Cortina e l’Olympia delle Tofane è praticamente una seconda casa per Vonn, che può davvero sognare qualcosa di fenomenale.

Quinto posto per la svizzera Lara Gut-Behrami (+1.26), anche oggi protagonista di troppe sbavature. Alle spalle dell’elvetica c’è la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+1.27), che ha preceduto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+1.65) e le svizzere Corinne Suter (+1.76) e Malorie Blanc (+1.80), ieri seconda in discesa. A pari merito con l’elvetica ha chiuso la Top-10 anche l’austriaca Ricarda Haaser (+1.80).

Seconda uscita consecutiva per Sofia Goggia. Un weekend da zero punti pesantissimo per la bergamasca, che forse dice addio ai sogni di lotta per la classifica generale. Goggia si era trovata con quindici centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio su Brignone, ma è finita in rotazione, saltando poi una porta. Tredicesima Elena Curtoni (+1.85), mentre Laura Pirovano è quindicesima (+1.91). Fuori dai punti, al 35° posto, Nadia Delago (+3.80), mentre sono uscite Nicol Delago, Sara Thaler e, come ieri, Roberta Melesi.

Brignone fa un balzo al primo posto della classifica generale di Coppa del Mondo, portandosi a 479 punti. Ljutic (456), Hector (447) e Rast (433) non spaventano, mentre è già importante il distacco su Lara Gut-Behrami (374). La svizzera comanda invece la classifica di specialità con 205 punti, contro i 160 di Sofia Goggia, poi Huetter e Macuga a 158 e Brignone a 150.