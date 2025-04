Puppo: “Musetti in versione ‘sinneriana’. Su Vasamì non vorrei esagerare, ma…”

Dario Puppo si è soffermato sulla vittoria ottenuta da Lorenzo Musetti contro Matteo Berrettini agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Un Musetti un po’ diverso, nell’ultimo anno è successo solo tre volte che non offrisse palle break all’avversario: nel primo torneo su erba della scorsa stagione contro Mpetshi Perricard ed è andato in semifinale e poi a Vienna contro Sonego ed è andato semifinale. A Berrettini non capitava di non avere palle break sul rosso da Roma 2017 contro Fognini. Mi è sembrato un Musetti ‘sinneriano’ “.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito sull’incontro di ieri: “Non è stato un derby così scintillante, come capita di frequente. Berrettini è stato onesto e ha tenuto a precisare che è stato lui a non fare salire l’adrenalina, penso che tenesse tanto alla partita contro Zverev e ha consumato tante energie, anche se ha avuto un giorno di riposo in più rispetto a Musetti, al di là nel problema al piede che può dare fastidio. L’attesa è stata interessante per questa partita e Musetti se l’è cavata bene. C’è stato un video brevissimo in cui si vedeva Berrettini che diceva ‘non riesco a respirare’, sul finire del secondo set. Ha fatto tanti errori“.

Un passaggio sulle dichiarazioni rilasciate da Federica Pellegrini in merito a Jannik Sinner: “Pellegrini dice che è difeso a prescindere, ma non è così: è evidente che voglia seguire un percorso per fare un certo tipo di carriera, ma facendo queste cose… “. Durante la trasmissione si è parlato della vicinanza dell’ex nuotatrice a Giovanni Malagò: “Malagò sta ancora pensando a quando in una riunione del CIO disse ‘la pista di bob si farà in Svizzera, a St. Moritz’ “.

Dario Puppo ha analizzato anche le qualità di Jacopo Vasamì, 17enne che si sta mettendo in luce al torneo di Monza: “Landaluce non lo batti così, perché quando entra il diritto e il servizio è impressionante, è un 2006 che si è già fatto notare. È molto interessante, non voglio esagerare con i giudizi, ma…“.

Un pronostico sulle partite odierne a Montecarlo: “Per le semifinali è dura: la tentazione di dire Musetti e Fils è forte, secondo me è il miglior Musetti e penso che abbia qualche chance in più rispetto a Fils contro Alcaraz. Direi che vincono i favoriti, che sembrano già avviati verso una finale: è evidente che è più probabile un terzo set contro Alcaraz rispetto alla partita di Musetti, che può perdere in due, ma se dovesse allungarsi la partita di Musetti allora sarebbero alla pari nel terzo. Se Musetti darà la sensazione che lo scambio non sia comandato dal diritto di Tsitipas allora… Io prendo Musetti, ma dico che vincono de Minaur, Alcaraz e Davidovich“.