Federica Brignone lucida: “In testa alla generale? Martedì mi ripassano…Conto aperto con Cortina”

Federica Brignone dopo aver fatto 30, non fa 31. La fuoriclasse azzurra, infatti, si accontenta del terzo posto al termine del superG di Sankt Anton (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025, dopo aver vinto alla grande la discesa di ieri, centrando il primo successo nella specialità. Sulla pista intitolata a Karl Schranz la valdostana ha disputato una prova di altissimo livello, venendo superata solamente da Stephanie Venier, seconda alle spalle della sorprendente statunitense Lauren Macuga, che ha rifilato distacchi importanti a tutte le rivali.

Al termine della sua prova, la valdostana ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai 2 HD: “La gara ha cambiato faccia in diverse occasioni. Io per esempio sono partita con parecchio buio nella parte iniziale, le atlete successive, invece, hanno avuto più luce. Ora ce n’è ancora di più, per cui tutto potrebbe ancora cambiare. Io non mi aspettavo che il tracciato girasse così tanto, è stato più difficile del previsto. Come sempre ho spinto al massimo e sono contenta di quanto fatto. Ha vinto chi ha sbagliato meno”.

Un anno fa Federica Brignone aveva vissuto un gennaio con qualche passaggio a vuoto di troppo. Questa volta, invece, le risposte sembrano ben differenti: “Dopo l’uscita di Kranjska Gora non avevo bisogno di dimostrare qualcosa agli altri, ma di voltare subito pagina come ho fatto qui a St. Anton e da subito riuscire a star bene e a viverla bene. Ci sono voluti un paio di giorni per recuperare, non tanto per la rabbia, quanto per la delusione di aver commesso un errore che sapevo fosse da evitare. Ero delusissima da me stessa, ma sono altrettanto contenta della mia reazione. Ora testa a Cortina. La classifica generale? Non ci penso, voglio ragionare solo gara per gara. Martedì le slalomiste a Flachau mi ripassano, meglio così…”.

La valdostana prosegue: “E’ stato un super weekend, amo davvero questa pista…Sono molto soddisfatta del mio atteggiamento, ero un po’ tesa in partenza, poi mi sono sciolta scendendo e questa è un’ottima cosa“.

Brignone che dovrà ora provare a sfatare il tabù di Cortina d’Ampezzo, pista dove non è mai salita sul podio in carriera. Si diceva lo stesso anche prima di Semmering…”Vediamo quanto riuscirò a stare tranquilla e a preservare energie per la tappa di Cortina e poi Kronplatz. Ho un conto in sospeso con l’Olympia delle Tofane e proverò a fare il massimo nel week-end di casa“, conclude.