Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen 2025: orari, tv, streaming. In programma tre giorni di gare

Riparte subito la Coppa del Mondo di sci alpino dopo un fine settimana intenso e lo fa con una gara al femminile durante la settimana a Flachau, ma soprattutto con un fine settimana che vedrà le gare veloci a Wengen e a Cortina d’Ampezzo rispettivamente per il maschile e il femminile.

Sarà la settimana di Wengen e del mitico Lauberhorn. Dopo tre prove della discesa, si inizierà a fare sul serio. Venerdì 17 gennaio si partirà con il superG alle ore 12.40, quindi sabato 18 gennaio toccherà all’attesissima discesa libera (ore 12.30), mentre domenica si chiuderà con lo slalom (prima manche ore 10.15, seconda ore 13.15). Dominik Paris e Mattia Casse proveranno a essere protagonisti.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Come seguire l’evento in tv? La tappa di Wengen sarà visibile su Eurosport 2 e Raisport. In streaming si potrà seguire su Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Martedì 14 gennaio

Ore 12.30 prima prova discesa maschile Wengen

Mercoledì 15 gennaio

Ore 12.30 seconda prova discesa Wengen

Giovedì 16 gennaio

Ore 12.30 terza prova discesa Wengen

Venerdì 17 gennaio

Ore 12.40 superG maschile Wengen – diretta tv Raisport ed Eurosport 2

Sabato 18 gennaio

Ore 12.30 discesa maschile Wengen – diretta tv Raisport ed Eurosport 2

Domenica 19 gennaio

Ore 10.15 prima manche slalom Wengen – diretta tv Raisport ed Eurosport 2

Ore 13.15 seconda manche slalom Wengen – diretta tv Raisport ed Eurosport 2

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, Raisport

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky GO

Diretta live testuale: OA Sport