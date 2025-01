Colpo doppio di Camille Rast: vince lo slalom di Flachau e scavalca Brignone in classifica generale

Con una rimonta sensazionale Camille Rast si aggiudica lo slalom in notturna di Flachau (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista intitolata a Hermann Maier abbiamo visto la tracciatura di Roberto Lorenzi, che ha proposto una manche decisamente più filante rispetto alla prima. Tutto sembrava portare al successo di Katharina Liensberger, ma la padrona di casa ha gettato alle ortiche un margine di 1.50 sulla svizzera. Le austriache non vincevano a Flachau dal lontano 2011.

A questo punto la classifica generale vede al comando proprio Camille Rast con 533 punti contro i 507 di Sara Hector ed i 479 di Federica Brignone. Per quanto riguarda la graduatoria di specialità, invece, Camille Rast vola a quota 405 con 60 lunghezze di vantaggio su Wendy Holdener e 96 su Zrinka Ljutic, oggi eliminata già nella prima manche.

Dopo una prima manche deludente, Camille Rast ha dato il tutto per tutto nella seconda, risalendo ben sette posizioni, fino alla seconda vittoria in carriera. Tempo complessivo di 1:55.03 (58.28 e 56.75). Alle sue spalle la connazionale Wendy Holdener a soli 16 centesimi, mentre completa il podio la svedese Sara Hector a 38 centesimi.

Delusione cocente per l’austriaca Katharina Liensberger. Dopo una prima manche eccezionale, nella quale aveva rifilato distacchi abissali a tutte le rivali, nella seconda sente troppo la pressione e inizia a pasticciare sin dalla prima porta. Chiude a 51 centesimi da Rast, in una seconda manche nella quale paga un ritardo di 2.01. Quinta posizione per un’altra svizzera Melanie Meillard a 57 centesimi, autrice di una eccellente seconda manche, mentre è sesta la statunitense Paula Moltzan a 73.

Chiude al settimo posto la svedese Anna Swenn Larsson a 81 centesimi, ottava la tedesca Emma Aicher a 1.02, quindi nona la norvegese Mina Fuerst Holtmann a 1.10, mentre la tedesca Lena Duerr spreca tutto nella seconda manche e chiude decima a 1.26. La migliore delle italiane è Lara Della Mea che si classifica in 16ma posizione a 2.04, dopo aver rimontato 9 gradini nella seconda discesa. Martina Peterlini è 19ma a 2.38 con una seconda manche caratterizzata da qualche errore di troppo, mentre Marta Rossetti, quindicesima dopo la prima manche, esce di scena nella seconda quando stava procedendo su buoni intertempi.