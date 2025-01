Pagelle slalom Flachau 2025: Rast insidia per Brignone, Ljutic spreca, Colturi appannata

PAGELLE SLALOM FLACHAU 2025

Martedì 14 gennaio

CAMILLE RAST 9: dopo una prima parte di gara deludente, cambia marcia nella seconda e va a centrare la seconda vittoria della carriera. La svizzera sale in vetta alla classifica generale e di specialità e conferma di essere una certezza tra i pali stretti. Se sciasse sempre come nella seconda manche, ovvero mollando i freni…Federica Brignone dovrà fare i conti con lei fino a marzo.

WENDY HOLDENER 8: manca il successo per soli 16 centesimi, ma la svizzera non ha nulla da recriminare. Le sue due manche non hanno avuto sbavature e hanno messo in mostra tutte le qualità di una delle “senatrici” dello slalom, ancora una volta però abbonata al secondo posto.

SARA HECTOR 7: si mangia le mani per una seconda manche al di sotto delle attese. Chiude a 38 centesimi da Rast con tanto amaro in bocca. Per la svedese, ad ogni modo, il podio in slalom non è abituale ed è solo il secondo della carriera. Non è un caso che entrambi, a distanza di un anno, siano arrivati a Flachau.

KATHARINA LIENSBERGER 5: dopo una prima manche eccezionale, nella quale aveva rifilato distacchi abissali a tutte le rivali, nella seconda sente troppo la pressione e inizia a pasticciare sin dalla prima porta. Chiude a 51 centesimi da Rast, in una seconda frazione nella quale paga addirittura 2.01. Era pronta per il grande risultato, ma nella seconda manche ha davvero dimostrato che fatica a reggere le attese. Ha patito molto una pista visibilmente segnata, ma al contempo conferma che le manca la continuità dei tempi d’oro. Oggi ha sprecato un’occasione colossale.

LARA DELLA MEA 6.5: dopo una prima manche tutto sommato lineare, nella seconda cambia marcia e rimonta posizioni su posizioni. Nove. Chiude 16ma. Una bella iniezione di fiducia, anche se la strada verso le finali di Coppa del Mondo appare ancora estremamente in salita. Il primo obiettivo sarà quello di ritornare quanto prima a partire tra le prime 30.

MARTINA PETERLINI 6: non va oltre la 19ma posizione a 2.38 da Rast. Meglio nella seconda manche, rispetto ad una prima con il freno a mano tirato. Arriva al traguardo e conquista punti, tuttavia non riesce a compiere il salto di qualità che la avvicinerebbe alle migliori 10.

MARTA ROSSETTI 5: nella prima frazione dimostra di poter sciare veloce e si assesta in quindicesima posizione. Poi vanifica ancora una volta tutto uscendo nella seconda. Purtroppo una crisi senza fine per la 25enne, che nella stagione in corso o non si è qualificata o non è arrivata al traguardo. Dunque zero punti in classifica.

ZRINKA LJUTIC 4: manca addirittura la qualificazione con un grave errore nella prima manche. La croata, di fatto, si è piantata ed è stata costretta a ripartire da ferma. Un bruttissimo colpo per la Coppa del Mondo di specialità, dove ora Rast ha preso il largo, ma anche per le velleità relative alla generale.

LARA COLTURI 5,5: in slalom la crescita si è un po’ arrestata dopo il veemente avvio di stagione. L’albanese è reduce da un 14mo e da due 13mi posti. Anche oggi ha sciato bene solo in alcune sezioni. Un normale periodo di appannamento, considerando l’età.