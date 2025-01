LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Paris, Casse e Schieder attesi sulla Streif

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile sulla Streif di Kitzbuhel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025.

Comincia il lungo avvicinamento a uno dei weekend più importanti della stagione del Circo Bianco: la Streif è una pista che ha fatto e farà la storia dello sci alpino mondiale e vincere in questo contesto per un velocista significa entrare nell’Olimpo di questo sport. Cominciano i preparativi quindi per interpretare al meglio un tracciato sempre difficile nel quale emergono i più forti e i più coraggiosi.

Per l’Italia spiccano su tutti Mattia Casse e Dominik Paris: in particolare l’altoatesino sembra essere risorto nella tappa di Wengen e ritrova Kitz, località nella quale ha scritto grandi pagine della sua storia con la bellezza di quattro vittorie. C’è anche Florian Schieder che recentemente ha dimostrato di avere un certo feeling con la Streif con due secondi posti: quest’anno arriverà addirittura qualcosa in più?

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile sulla Streif di Kitzbuhel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!