LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2025 in DIRETTA: Brignone sfida Gut, tornano Hector, Rast e Ljutic

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante di Kronplatz, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024/2025. Dopo la settimana dedicata alle discipline veloci con Discesa e Super G sulle nevi di Cortina, si torna in pista per una prova tra le porte larghe.

Federica Brignone è reduce da un grandissimo fine settimana sull’Olympia delle Tofane e proverà a ripetersi anche a Kronplatz in gigante. L’azzurra cerca un risultato importante per allungare in vetta alla classifica generale. L’italiana si presenta anche con il pettorale rosso grazie alle due vittorie in stagione tra le porte larghe. Per l’Italia in gara anche Sofia Goggia e Marta Bassino.

La principale avversaria è Sara Hector, che in stagione ha vinto due giganti. La svedese ha un grande feeling con la neve di Kronplatz dove ha trionfato nel 2022 ed ottenuto un secondo posto lo scorso anno. Tante le possibili outsiders tra cui Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Alice Robinson, che è già salita tre volte sul podio in questa stagione, Zrinka Ljutic e Lara Colturi.

La prima manche del gigante di Kronplatz inizierà alle 10.30 con Sara Hector, pettorale numero 1, e Federica Brignone, numero 2. La gara entrerà nel vivo alle 13.30 con le ultime 30 discese. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!