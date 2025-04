Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per il World Team Trophy. Gli azzurri a caccia del podio

Il dado è tratto. Nella giornata di oggi, giovedì 3 agosto, sono stati resi i noti i convocati per il World Team Trophy 2025, competizione a squadre di cadenza biennale che chiuderà di fatto la stagione di pattinaggio di figura. Si tratta di un evento particolarmente importante in ottica Italia, motivata a lasciare il segno con l’obiettivo di conquistare per la prima volta nella storia un piazzamento sul podio.

Nessuna sorpresa nella rosa dei nomi, svelata non dall’ISU ma dall’emittente giapponese Asahi. Di fatto, è stato confermato in toto il contingente partito per la rassegna iridata, con l’aggiunta di Anna Pezzetta, seconda pedina per la gara chiave: quella individuale femminile.

A partire per il Sol Levante saranno quindi Nikolaj Memola e Daniel Grassl per il comparto maschile, Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta per quello femminile, Charlène Guignard-Marco Fabbri per la danza sul ghiaccio, Sara Conti-Niccolò Macii, freschi del bronzo Mondiale, per le coppie d’artistico.

Ricordiamo che la competizione sarà particolarmente importante anche per capire lo stato dell’arte in ottica Team Event di Milano Cortina 2025. Tra le Nazioni osservate speciali, tolte le ingiocabili Stati Uniti e Giappone, spiccano il Canada e la new entry Georgia.