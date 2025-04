Pattinaggio artistico: ufficializzati i Paesi in gara al World Team Trophy. L’Italia vuole il podio

La stagione di pattinaggio artistico non è ancora finita. Tra due settimane si svolgerà infatti il World Team Trophy, competizione a squadre a cadenza biennale solitamente in scena in Giappone, quest’anno precisamente nella Capitale Tokyo. Si tratterà di un evento particolarmente importante, in quanto offrirà una panoramica significativa in vista del Team Event delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, malgrado un regolamento leggermente diverso.

A partire per la volta del Sol Levante saranno i migliori Paesi del mondo, selezionati in base al ranking stagionale. La Nazione che ha raccolto più punti è stata, come prevedibile, quella degli Stati Uniti, capace di guadagnare 9.331 precedendo il Giappone, secondo con 8.939. L’Italia è invece terza forza con 6.195 davanti alla quarta Francia (5.207). Segue infine il Canada, quinto a 4.992, e la Georgia, per la prima volta qualificata con 4.495. Non ci sarà dunque la Corea del Sud, sul gradino più basso del podio nell’edizione del 2023.

Ogni singolo partecipante dovrà schierare una coppia d’artistico, una coppia di danza oltre che due singolisti della categoria maschile e due di quella femminile. Inutile dire che l’obiettivo della compagine azzurra non può essere quello di conquistare per la prima volta nella sua storia un piazzamento sul podio, ambizione concreta considerato uno schieramento molto competitivo in tutte le specialità, individuale femminile (settore un po’ in difficoltà negli scorsi anni) compresa.

Malgrado non siano stati ancora ufficializzati i nomi dei convocati, è facile ipotizzare che per l’Italia scenderanno in pista Charléne Guignard-Marco Fabbri e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Per il reparto femminile possibile coinvolgimento di Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta. Da capire la situazione in campo maschile, con in pole Daniel Grassl e Nikolaj Memola.