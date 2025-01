Volley femminile, Novara-Milano inaugura il nuovo anno! Scandicci in anticipo in trasferta a Perugia

Prima giornata del 2025 del torneo di A1 femminile, terza giornata del girone di ritorno e 17mo turno in totale, quello in programma nel week end che anticipa l’Epifania. Fari puntati sulla sfida che chiude la giornata, quella in programma domenica sera tra Igor Gorgonzola Novara e Numia Milano, rispettivamente terza e quarta (ma con una gara in meno) forza del campionato.

Novara arriva da un dicembre da incorniciare, iniziato con una sconfitta a Conegliano e poi fatto di sole vittorie, cinque a fila in campionato, una in Cev Cup e una in Coppa Italia che ha regalato alla squadra di Lorenzo Bernardi la Final Four di Bologna. La Igor Gorgonzola, dunque, arriva con lo spirito giusto alla sfida di domenica alle 20.30 contro la Numia Milano che, come le piemontesi, ha centrato l’accesso alla Final Four di Coppa Italia ma arriva da un dicembre un po’ più tormentato con qualche battuta d’arresto che è costata il quarto posto in campionato (ma c’è da recuperare una gara) e il terzo gradino del podio al Mondiale per club. Partita che sfugge ad ogni pronostico e che presenta sfida individuali di altissimo livello, una su tutte: quella tra le opposte Egonu e Tolok.

Il primo match del 2025, però, si gioca al PalaBarton di Perugia tra la Bartoccini Mc-Restauri e la Savino del Bene Scandicci. La squadra umbra ha vinto una sola delle ultime cinque partite disputate, e occupa la quart’ultima posizione con 11 punti all’attivo. Scandicci, invece, ha perso una sola delle ultime cinque gare disputate in campionato, arriva dal successo non semplice nei quarti di finale di Coppa contro Bergamo e ha bisogno dei tre punti per proseguire la sua marcia al secondo posto della graduatoria. Si gioca domani, sabato 4 gennaio, alle 20.30.

Il primo match di domenica 5 gennaio, a Villorba alle 16.00, mette di fronte la capolista imbattuta e incontrastata Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Smi Roma terz’ultima in classifica. Prima di Natale le romane hanno vinto lo scontro diretto a Talmassons e la speranza per loro è che oggi le dirette rivali (le friulane e Cuneo) non muovano la classifica perché fare punti oggi contro Conegliano è impresa impossibile anche se Santarelli, come al solito in questo tipo di gare, lascerà tanto spazio alle seconde linee e l’impressione è che possa schierare anche la cosiddetta squadra B.

Sfida molto interessante a Busto Arsizio dove la Eurotek, protagonista di un girone di andata da favola, vuole invertire la tendenza dopo due sconfitte a fila che ne hanno un po’ rallentato la marcia, in campionato con Bergamo e in Coppa Italia a Novara, ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: di fronte la settima e l’ottava forza del campionato e dunque la vittoria domenica potrebbe dare lo slancio giusto a chi la otterrà per proseguire una marcia più che soddisfacente. Si gioca domenica alle 17.00.

Punti importanti in chiave play-off a Firenze dove sempre domenica alle 17.00 sono di fronte Il Bisonte Firenze e la Reale Mutua Fenera Chieri. La squadra toscana, due vittorie nelle ultime quattro sfide di campionato, ha bisogno di cambiare marcia in fretta per rientrare in gioco nella zona playoff e soprattutto per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre dall’altra parte c’è Chieri che in campionato ha vinto tre delle ultime quattro gare disputate e non si vuole fermare nella caccia al quinto posto.

Nel mirino di Chieri c’è Bergamo che non vuole fermare la sua marcia vincente e sarà di scena domenica alle 17.00 sul campo del Talmassons a caccia di punti salvezza. Stessa cosa per la Honda Olivero Cuneo ultima in classifica che domenica alle 18.00 ospita la Wash4Green Pinerolo in un derby fra squadre che non stanno attraversando un buon periodo: cinque sconfitte consecutive per Cuneo ultimo in classifica e tre nelle ultime quattro gare per un Pinerolo che ancora non può dormire sonni tranquilli.