Paola Egonu miglior pallavolista al mondo nel 2024: l’incoronazione di Volleyball World e le italiane in classifica

Paola Egonu è stata grande protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2024, contribuendo alla conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e del trionfo in Nations League. L’Italia ha dominato nella capitale francese e nel prestigioso torneo internazionale sotto l’impulso del suo opposto, capace di scatenarsi nei momenti caldi dei vari incontri e di ruggire in maniera perentoria durante la fase a eliminazione dei Giochi, dove le azzurre hanno travolto nell’ordine Serbia, Turchia e USA.

L’apporto dell’attaccante veneta è stato fondamentale e infatti è stata premiata come miglior giocatrice dell’evento in entrambe le occasioni, arricchendo la sua bacheca personale di premi MVP. Volleyball World, portale collegato alla FIVB (la Federazione Internazionale), ha incoronato Paola Egonu come miglior pallavolista al mondo per il 2024: a inserirla in vetta alla speciale classifica è stato il social team della testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners.

Paola Egonu ha preceduto in classifica due schiacciatrici, ovvero la brasiliana Gabi e la statunitense Kathryn Plummer. L’opposto turco Melissa Vargas è stata inserita al quinto posto davanti alla palleggiatrice polacca Joanna Wolosz. Altre italiane sono presenti in top-10: il libero Monica De Gennaro (sesta), il martello Myriam Sylla (settima) e la regista Alessia Orro (nona). Completano la top-10 la giapponese Sarina Koga (ottava) e la polacca Agnieszka Korneluk (decima), assente la bomber serba Boskovic.

Paola Egonu sta cercando un grande acuto anche con Milano dopo aver perso la finale della Champions League, aver chiuso il Mondiale per Club al terzo posto ed essersi fermata alle semifinale dei playoff scudetto. Per alzare al cielo un trofeo occorrerà battere la concorrenza della corazzata Conegliano e di Scandicci.