CIN CIN ITALIA! Gli azzurri tornano ai Mondiali di pallamano e dilagano sulla Tunisia!

La prima partita dell’Italia ai Mondiali 2025 di pallamano è stata semplicemente straordinaria. Gli azzurri infatti si sono imposti a Herning nel match contro la Tunisia battendo la rappresentativa africana col punteggio di 32-25. Una buona ipoteca sul passaggio del turno, verso il Main Round del torneo iridato. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

La partita a Herning inizia con un chiaro tema tattico. La Tunisia prova a far girare la palla per cercare di innescare la fisicità di Jbeli, mentre l’Italia prova ad attivarsi sfruttando la sua velocità. All’inizio è il tema tattico degli africani a pagare, ma dopo il cambio difensivo con Bulzamini a prendersi cura del pivot avversario, gli azzurri si sciolgono. L’1-3 iniziale diventa 3-3 quando Prantner comincia a mostrare tutte le sue doti. Il match rimane in equilibrio poi gli uomini di Trillini, proprio trascinati da Bulzamini e Prantner, e dalla guida di Ebner che fra i pali compie un paio di interventi preziosissimi, vanno.

Dal 16′ in poi è un monologo azzurro, l’Italia scava il solco. Un gol dopo l’altro, con anche capitan Parisini che entra e fisicamente fa vedere di esserci. I gol arrivano: si va sul 15-10, che diventa poi addirittura 17-11 con un gol pazzesco, dietro la schiena di Prantner. Si va al riposo: Italia-Tunisia 17-11.

La ripresa si apre con Simone Mengon e Bortoli a referto. Arriva il 19-12, ma in quel momento la Tunisia reagisce piazzando tre gol di fila riportandosi sul 19-15. Un momento di difficoltà passeggero: Iballi va fuori per due minuti. Parisini e soci tengono botta rispondendo alla grande. Fra i pali entra Colleluori, ma le notizie più importanti arrivano dall’attacco dove uno scatenato Bortoli segna due reti di fila riportando la selezione tricolore sul 21-15.

Si scavalla il 40′. L’ondata azzurra con Mengon e Savini colpisce la Tunisia: è 24-18. Un margine rassicurante di 6 gol che aumenta con il passare del tempo. L’Italia è centrata, equilibrata: abile a difendere una porta presieduta in maniera magistrale da Ebner e pronta sempre a ripartire. Marrochi, Prantner e Pirani non sbagliano. È 27-19 a meno di un quarto d’ora dalla fine. Il +8 diventa una certezza. Marrochi sfodera la “Girella” per il 30-22 a meno di sette minuti dalla fine. Il cronometro diventa un alleato della squadra italiana che può chiudere la sfida sul 32-25 senza problemi. Finisce così: Italia-Tunisia 32-25.

Forte di questo successo ora l’Italia potrà proiettarsi sul secondo match del suo cammino iridato. La sfida di giovedì 16 gennaio, alle ore 18.00 contro l’Algeria, che a questo punto diventa davvero una grande chance di qualificazione anticipata al secondo turno dei Mondiali 2025.