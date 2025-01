Pallamano: Italia super nella prima giornata dei Mondiali. Tutto facile per Francia e Danimarca

La prima giornata dei Mondiali 2025 di pallamano è andata ufficialmente in archivio con le prime partite della 29esima rassegna iridata della storia. Quattro i match in agenda, fra cui quello dell’Italia, nei Gruppi B e C del Preliminary Round.

Gruppo B (Herning)

Nella partita inaugurale una grandissima Italia è riuscita a superare con il punteggio conclusivo di 31-25 la Tunisia compiendo il primo passo verso l’obiettivo della qualificazione al Main Round. Nell’altro match in agenda, la superfavorita Danimarca ha passeggiato battendo 47-22 l’Algeria.

Classifica Gruppo B: Danimarca 2, Italia 2, Tunisia 0, Algeria 0

Gruppo C (Parenzo)

Francia in scioltezza sul Qatar: i transalpini impiegano un tempo di gioco per sistemare le cose e poi per controllare un incontro che si chiude sul 37-19 (18-10 all’intervallo). Subisce qualcosa in più invece l’Austria, che si impone sul Kuwait per 37-26 facendo sua una partita comunque importante per rompere il ghiaccio in una competizione così importante.

Classifica Gruppo C: Francia 2, Austria 2, Kuwait 0, Qatar 0

Domani, saranno queste le partite in programma. Gruppo A: Cechia-Svizzera (h 18.00) e Germania-Polonia (h 20.30). Gruppo D: Paesi Bassi-Guinea (h 18.00) e Ungheria-Macedonia del Nord (h 20.30). Gruppo E: Portogallo-Stati Uniti (h 18.00) e Norvegia-Brasile (h 20.30). Gruppo H: Egitto-Argentina (h 18.00) e Croazia-Bahrain (h 20.30).