Jannik Sinner, la vigilia del debutto: tra l’allenamento con Frances Tiafoe e il burraco

Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che martedì 7 gennaio (alle ore 06.00 italiane) farà il proprio esordio stagionale. Il numero 1 del mondo scenderà in campo per affrontare l’australiano Alexei Popyrin in un incontro di esibizione nell’ambito della Australian Open Opening Week, una manifestazione a scopo benefico che servirà agli atleti per scaldare i muscoli in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 aprile.

Il fuoriclasse altoatesino si è allenato alla Rod Laver Arena in compagnia dello statunitense Frances Tiafoe, dopo le sessioni disputate nel weekend con la giovane promessa australiana Cruz Hewitt e il veterano svizzero Stan Wawrinka. In avvio della trentunesima settimana in vetta al ranking ATP, l’azzurro ha tratto indicazioni importanti dagli scambi con l’americano e poi si è concesso qualche partita a carte insieme al suo staff.

Jannik Sinner ha giocato all’amato burraco, uno dei suoi passatempi preferiti, postando sui suoi profili social una foto che lo ritrae sorridente, accompagnata dalla frase: “A volte cose semplici come giocare a carte possono farti sentire meglio“. Ora qualche ora di riposo, poi domani lo vedremo all’opera contro il numero 24 del circuito. Venerdì 9 gennaio, invece, l’impegno con il greco Stefanos Tsitsipas, per poi puntare dritto verso gli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo.