Ranking ATP (6 gennaio 2025): Jannik Sinner ricomincia da numero 1, Musetti sale di un posto

Ricomincia, nei fatti, il “giro” dei ranking ATP. E quello di oggi racconta di un vantaggio di Jannik Sinner che aumenta su Alexander Zverev, sostanzialmente in virtù del percorso del secondo in United Cup. Trentunesima settimana da leader per il classe 2001 di Sesto Pusteria, ora “all’assalto” in questo senso di Alcaraz e Nastase.

Alle sue spalle di movimento ce n’è soprattutto tra le parti basse, con Alex de Minaur e Andrey Rublev che si scambiano di posto: l’australiano sale ottavo a spese del russo. Va rimarcato come tra il settimo posto di Novak Djokovic e il decimo di Grigor Dimitrov non ci sia poi tanta distanza: appena 700 punti tra il serbo e il bulgaro. Tra tutti i balzi, quello più importante è di Kei Nishikori, che si riprende di forza la top 100 con un +32 che rispedisce il giapponese, meritatamente peraltro, al 74° posto.

RANKING ATP TOP 10

Lunedì 6 gennaio

1. Jannik Sinner 11830

2. Alexander Zverev 7635

3. Carlos Alcaraz 7010

4. Taylor Fritz 5350

5. Daniil Medvedev 5030

6. Casper Ruud 4210

7. Novak Djokovic 3900

8. Alex de Minaur 3535 (+1)

9. Andrey Rublev 3520 (-1)

10. Grigor Dimitrov 3200

Lorenzo Musetti, in questa situazione, un po’ anche per gli incastri di risultati occorsi nella settimana riesce a guadagnare una posizione: sarà testa di serie numero 16 a Melbourne, dove sarà nel seeding anche Flavio Cobolli. Curiosa situazione per Fognini e Nardi, a pari punti, ma con Fabio che si trova davanti per una questione di risultati di maggior valore che contano all’interno di quelli conteggiabili.

ITALIANI IN TOP 200

1. Jannik Sinner 11830

16. Lorenzo Musetti 2600 (+1)

32. Flavio Cobolli 1512

35. Matteo Berrettini 1380 (-1)

38. Matteo Arnaldi 1320 (-1)

44. Luciano Darderi 1198

54. Lorenzo Sonego 1026 (-2)

89. Fabio Fognini 637 (+2)

90. Luca Nardi 637 (+2)

101. Mattia Bellucci 605 (+2)

105. Francesco Passaro 571 (+3)

146. Matteo Gigante 403 (+5)

168. Stefano Napolitano 349 (-1)