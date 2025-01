A che ora Sinner-Popyrin, Australian Open Opening Week: programma 7 gennaio, tv, streaming

Sta per aprirsi finalmente la stagione di Jannik Sinner. L’attesissimo debutto in campo del numero 1 del mondo avverrà in un’esibizione sulla Rod Laver Arena nella cosiddetta Australian Open Opening Week: una serie di incontri sono previsti coinvolgendo grandi nomi nel segno della beneficienza e per permettere agli atleti di affinare la condizione e il feeling con i campi del primo Slam della stagione.

Sinner che domani giocherà alle 6.00 ora italiana contro un padrone di casa come Alexei Popyrin che lo scorso anno ha decisamente alzato il suo rendimento, centrando un’impronosticabile vittoria nel Masters 1000 di Montreal. La stagione non è cominciata nella maniera migliore, con la sconfitta al primo turno a Brisbane contro Arnaldi. Un precedente con Sinner, vinto a Madrid nel 2021.

Il confronto di esibizione tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin non sarà visibile sui canali lineari Eurosport 1 o 2. Sarà però possibile seguirlo in diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-POPYRIN, OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN

Martedì 7 gennaio

Ore 6:00 Jannik Sinner (ITA)-Alexei Popyrin (AUS)

PROGRAMMA SINNER-POPYRIN, OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport