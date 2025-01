Hockey ghiaccio: Renon schianta i Red Bull Juniors in Alps

Una partita trionfale. Nell’unica gara in programma nella domenica sera dell’Alps Hockey League, il Renon ha travolto con il punteggio di 7-1 i Red Bull Hockey Juniors.

Botta e risposta iniziale sull’asse Giacomuzzi-Schnabl, per l’1-1 iniziale. Poi solo Renon, dal secondo periodo è un monologo. Szypula ne fa due, Lobis e Spinell si aggiungono al tabellino, Larsen e Soracreppa finiscono la festa, con i parziali di 1-1, 3-1, 7-1.

In classifica, Renon torna in vetta: 64 punti raccolti in 32 partite, frutto di 18 vittorie piene, 4 vittorie ai supplementari, 2 sconfitte all’overtime e 8 sconfitte. Gli sloveni dello Jesenice sono secondi a 62 punti, ma avendo giocato soltanto 29 match.

Le squadre italiane torneranno protagoniste nell’Alps Hockey League 2024-2025 giovedì 16 gennaio: Vipiteno-EC Bregenzerwald (h 20.oo), Cortina-Renon (h 20.30), Gherdeina-Adler Stadtwerke Kitzbühel (h 20.30), Merano-EK Die Zeller Eisbären (h 20.30)