Hockey ghiaccio, Renon schianta Sisak e vede la vetta dell’Alps League. Gherdeina supera Cortina

Serata importante per la Alps Hockey League 2025 che prosegue spedita verso la post-season. In programma c’erano quattro incontri, con cinque squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby di estrema rilevanza. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

RITTNER BUAM-KHL SISAK 8-1

Tutto facile per Renon che chiude i conti già nel primo periodo con un rotondo 5-0 frutto delle reti di Insam, Hjorth, Fink, Cuglietta e Giacomuzzi. Nel secondo periodo i padroni di casa proseguono con Cuglietta e Lobis per il 7-0. Nel terzo periodo è tempo di accademia con Zavrski che segna il 7-1 per gli ospiti, quindi Renon centra l’8-1 con Spinell. 3 punti importanti per avvicinare la vetta detenuta da Jesenice (58 punti contro 60) ma con due match disputati in meno dalla capolista.

RED BULL SALISBURGO-UNTERLAND CAVALIERS 5-3

I padroni di casa passano in vantaggio dopo 15:14 con Oberhauser, quindi raddoppio di Kogler al 20:42. I Cavaliers accorciano con Kaufmann al 24:15, ma di nuovo Salisburgo allunga con Kolarik al 32:15. Nel terzo periodo gli altoatesini prima accorciano con Goldner al 44:19, quindi trovano anche il pareggio con Brighenti al 50:54, ma le battute finali sono tutte austriache con Wurzer e Kogler che fissano il punteggio sul 5-3.

ZELLER EISBAREN-VIPITENO BRONCOS 5-3

Gli austriaci iniziano con il piede giusto con Wildham dopo 9:29, quindi raddoppio immediato con McLeod al 14:00. Huard porta il punteggio sul 3-0 al 26:22, prima che Cianfrone mandi Vipiteno nel tabellino al 33:58. Artner segna il 4-1 al 39:48, ma Capannelli segna il 4-2 al 41:11, quindi di nuovo Eisbaren con il 5-2 di McLeod al 58:18 che chiude i conti. Negli ultimissimi secondi gli altoatesini trovano la rete del 5-3 con Eisendle.

GHERDEINA-SGC CORTINA 2-1 dopo overtime

Sono i padroni di casa a sbloccare il derby con McGowan dopo 14:27, ma Cortina pareggia i conti con Adami al 22:42. La sfida rimane combattuta fino all’ultimo secondo, tanto che il match passa all’overtime. Gherdeina centra il successo con la rete di Schiavone al 63:00.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2024-2025

1 SIJ Acroni Jesenice 28 17 6 4 1 109 68 +41 60

2 Rittner Buam SkyAlps 30 16 8 4 2 121 92 +29 58

3 EK Die Zeller Eisbären 29 16 7 4 2 97 76 +21 58

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 29 16 10 3 0 117 77 +40 54

5 S.G. Cortina Hafro 30 14 8 1 7 93 79 +14 51

6 Wipptal Broncos Weihenstephan 30 13 14 1 2 100 91 +9 43

7 KHL Sisak 27 12 12 1 2 97 85 +12 40

8 HC Meran/o Pircher 30 10 14 4 2 84 103 -19 40

9 Hockey Unterland Cavaliers 28 8 11 3 6 80 101 -21 36

10 HK RST Pellet Celje 29 8 15 3 3 86 113 -27 33

11 EC Bregenzerwald 30 9 17 1 3 79 103 -24 32

12 HC Gherdeina valgardena.it 30 7 17 3 3 75 115 -40 30

13 Red Bull Hockey Juniors 26 7 14 3 2 66 101 -35 29