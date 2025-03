Hockey ghiaccio, Renon e Vipiteno quasi fuori: entrambe sotto 0-3 in semifinale di Alps League

Le italiane sono spalle al muro. Vipiteno e Renon, infatti, cadono anche in Gara-3 delle semifinali play-off di Alps Hockey League 2025 e si trovano entrambe sotto 0-3 nelle rispettive serie. In poche parole non potranno più commettere errori, oppure la stagione si definirà conclusa anzitempo.

I Vipiteno Broncos sono caduti 4-1 in casa di Eisbaren che ha segnato con Berger (6:13), Predan (32:50) e Wilfan (43:43) per il 3-0. Gli altoatesini accorciano con Cianfrone al 56:16 per il 3-1, ma Predan, di nuovo, chiude i conti con il 4-1 al 57:24.

Cade all’overtime, invece, Renon in casa contro Jesenice con il punteggio di 3-4. Ospiti avanti con Vaitola al 3:15, quindi risposta rabbiosa degli altoatesini con Insam (11:38), Ohler (31:41) e Szypula (47:27) per il 3-1. Jesenice reagisce e pareggia con Prostor (53:56) e Brus (58:14). All’overtime rete decisiva di Slibar al 65:20.