Hockey ghiaccio: Ritten vince ancora ed accarezza la vetta in Alps League. Bene anche Cortina e Vipiteno

Prosegue il momento d’oro di Ritten. La squadra di Renon ha infatti incasellato il suo terzo successo consecutivo in occasione del turno odierno valido per il Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio, sconfiggendo in un match di alta classifica Kitzbuhel consolidando così il secondo posto con 61 punti, una lunghezza meno della capolista Jesenice.

Bella partita quella dei Buam, decisa tutta nel secondo periodo per merito di due reti in power-play messe a referto rispettivamente da Kostner (7:19) e, successivamente, da Insam (11:25). De Luca al 15:13 prova a riaprire i giochi, ma la squadra italiana gestisce il vantaggio fino alla fine.

Sorride anche Cortina, abile a vincere in rimonta sul Salzburg 2 passando per 4-2. Kolarik al 7:18 porta in vantaggio i suoi, ma appena un minuto dopo Lacedelli timbra il pareggio, preludio del 2-1 di Pompanin, segnato al 13:16 del secondo periodo in power play. Nel terzo tempo gli austriaci ripristinano ancora una volta gli equilibri con Wuzner (4:43), un goal che provocherà la reazione della formazione veneta, poi lesta a chiudere i conti con Saha (5:08) e ancora Lacedelli (7:31).

Partita sontuosa anche per Vipiteno, team che battuto Celje per 5-2 grazie ad un super ultimo periodo dove, sul parziale di 1-2, ha messo la quinta trovando il successo con Hackhofer (8:04), Sanvido (12:10), Capannelli (19:01) ed Eisendle (19:32). Da segnalare poi la vittoria ai supplementari di Merano nel derby con Gherdeina (3-2). Un destino diverso da quello dell’Unterland che, invece, ha dovuto cedere il passo con lo stesso risultato alla capolista Jesenice.

L’Alps League tornerà il prossimo domani, domenica 12 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata.

CAMPIONATO ALPS LEAGUE 2024-2025: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Preliminary Round