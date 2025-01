Hockey ghiaccio, Renon batte la capolista Jesenice in Alps League. Sorridono tante italiane

Giornata complessivamente positiva per le squadre italiane impegnate nella domenica riservata al Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio. Un turno contrassegnato dalla bella vittoria di Ritten, tornata attualmente al secondo posto della classifica.

La formazione di Renon è riuscita nell’impresa di demolire la prima della classe Jesenice per 7-1 in un match dominato in lungo e largo nel secondo e nel terzo periodo. Molto bene anche Cortina, abile a regolare lo Zeller Eisbaren per 4-1. Cade invece solo ai rigori Vipiteno, uscita sconfitta dalla disputa contro Kitzbuhel per 2-1.

Da segnalare poi il successo in esterna di Merano sul campo del KHL Sisak per 2-3, oltre che il trionfo di Unterland nel derby contro Gherdeina. I Cavaliers nello specifico si sono imposti per 5-2, controllando il match con personalità.

L’Alps League tornerà il prossimo 9 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata.

ALPS LEAGUE 2024-2025: LA CLASSIFICA AGGIORNATA