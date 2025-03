Hockey ghiaccio, Renon e Vipiteno cedono in gara-2 delle semifinali dell’Alps

Il secondo atto delle semifinali playoff dell’Alps Hockey League 2024-2025 non sorride alle squadre italiane. Renon e Vipiteno infatti vanno incontro a due sconfitte trovandosi così entrambe sotto per 2-0 nelle rispettive serie.

In Slovenia, lo Jesenice si impone per 3-2 sul Renon. Partita equilibrata nel primo periodo: botta e risposta sull’asse Urukalo-Soracreppa per l’1-1. Poi a metà del secondo segmento di gara e all’inizio della terza e ultima “ripresa” i balcanici piazzano l’allungo con Jenko e Slivnik per il 3-1 che viene sì accorciato dagli ospiti con la rete di Insam, a 6 giri di lancette dalla fine, ma non viene pareggiato.

A Vipiteno invece, i Broncos cadono 2-4 contro l’EK Die Zeller Eisbären. Lo 0-2 iniziale, con le griffe di Koschek e Predan, diventa un solco che la squadra italiana non riesce mai a colmare, pur riaprendo due volte la partita, con Capanelli sull’1-2 e con Cianfrone sul 2-3, ma a pochi secondi dalla fine è Johansson a chiudere i conti.

Ora si passerà a gara -3 sia per una serie sia per l’altra: entrambe saranno in programma il 29 marzo, sabato. Renon inizierà alle ore 18, in casa, mentre Vipiteno sarà in trasferta, alle ore 19.30.